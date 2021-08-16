Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
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Uşak'ta tren kazası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta kontrolsüz hemgeçitte trenin çarptığı hafif ticari araç 320 metre sürüklendi.

Uşak'ta kontrolsüz hemgeçitte trenin çarptığı hafif ticari araç 320 metre sürüklendi. Sürüklenen araçtaki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araçla hemgeçitten karşı yola geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı. Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü
Uşak'ta tren kazası: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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