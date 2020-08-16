Son dakika haber! Uşak'ta arıza yapan tankerin altında kalan sürücü öldü Son dakika haberlerine göre UŞAK'ta arıza yapan tankeri kontrol ederken altında kalan sürücü Mustafa Gök (56), hayatını kaybetti.

UŞAK'ta arıza yapan tankeri kontrol ederken altında kalan sürücü Mustafa Gök (56), hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Karakuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Gök, yönetimindeki 64 EU 997 plakalı yem tankeri arıza yapınca yol güzergahında uygun bir noktada durdu. Tankeri kontrol etmek için altına yatan Mustafa Gök, henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden aracın altında kaldı. Olay yerinden geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Gök'ün cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: DHA