Son dakika haber | Ümraniye'de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada
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Son dakika haber | Ümraniye'de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada

Son dakika haber | Ümraniye'de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ümraniye'de dün karısını öldüren, ateşe verdiği evden ağır yaralı kurtulan oğlunun da ölümüne sebep olan Mehmet Güney'in evden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de dün karısını öldüren, ateşe verdiği evden ağır yaralı kurtulan oğlunun da ölümüne sebep olan Mehmet Güney'in evden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son vermişti.

Anne Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney'in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aile faciasına neden olan Mehmet Güney'in eve geldiği, ardından eşini öldürdükten sonra evden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Ümraniye'de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karısını öldürüp evini ateşe verdikten sonra intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede hayatını kaybetti
Karısını öldürüp evini ateşe verdikten sonra intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede hayatını kaybetti
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