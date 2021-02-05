Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
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Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı

05.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:55
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı

Son dakika haberler... BURSA'da Uluabat Gölü'ndeki denetimleri sırasında 6 bin 500 metrelik pinter (telli ağ) ele geçiren jandarma ekipleri, ağ içerisinde ele geçirilen yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 canlı kaplumbağayı yeniden doğaya kazandırdı.

BURSA'da Uluabat Gölü'ndeki denetimleri sırasında 6 bin 500 metrelik pinter (telli ağ) ele geçiren jandarma ekipleri, ağ içerisinde ele geçirilen yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 canlı kaplumbağayı yeniden doğaya kazandırdı.

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, turna balığının kaçak avcılığını engellemek amacıyla Uluabat Gölü'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, sahibi tespit edilemeyen 6 bin 500 metrelik telli ağ ele geçirdi. Yasak dönemde avlaklarda bulundurulması ve kullanılması yasak olan sazlık alandan, göl içerisine doğru kurulmuş olan telli ağ içerisinde yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 adet canlı kaplumbağa, ekipler tarafından yeniden Uluabat Gölü'ne salındı. Ekipler tarafından pinter, Bursa İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
Son dakika haber... Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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