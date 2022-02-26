Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı - Haberler

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Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Son dakika haber! Ukrayna: Kiev'de 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldı

Son dakika haberler: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 24 Şubat'ta eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etmişti.

Unian haber ajansının haberine göre Bakan Monastırskiy, Kiev şehrinde gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını belirtti.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Mühimmat, Ukrayna, Silah, Kiev, Güncel, Haberler

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