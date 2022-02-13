Son dakika haber! Ukrayna'dan Viyana Belgesi ülkelerine Rusya'nın askeri faaliyetlerini görüşme çağrısı - Haberler
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Son dakika haber! Ukrayna'dan Viyana Belgesi ülkelerine Rusya'nın askeri faaliyetlerini görüşme çağrısı

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Son dakika haber! Ukrayna'dan Viyana Belgesi ülkelerine Rusya'nın askeri faaliyetlerini görüşme çağrısı

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı ve Viyana Belgesi'ne taraf ülkeleri 48 saat içinde Ukrayna sınırlarındaki Rus yığınağını görüşmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı ve Viyana Belgesi'ne taraf ülkeleri 48 saat içinde Ukrayna sınırlarındaki Rus yığınağını görüşmeye çağırdı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın sınırlarındaki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapması tekliflerinin cevapsız kaldığını aktardı.

Bu nedenle Rusya'ya ve Viyana Belgesi'ne taraf ülkelere 48 saat içinde Ukrayna sınırlarındaki Rus yığınağını görüşmek için çağrı yapan Kuleba, Rusya'nın AGİT bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda ciddi olması halinde askeri şeffaflık konusunda yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda olduğunu belirtti.

Kuleba, 11 Şubat'ta, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi'ne göre, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine dair detaylı açıklama yapması gerektiğine işaret etmiş, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapması için 48 saat mühlet verdiklerini, aksi takdirde, Viyana Belgesi'ne taraf ülkeler nezdinde olağanüstü toplantı talep edeceklerini bildirmişti.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Ukrayna, Viyana, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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