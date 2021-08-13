Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
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Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı

Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma işleminin devam ettiği düğün salonunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
Son dakika haber: Türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

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