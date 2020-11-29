Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı
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Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

29.11.2020 00:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:21
Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı.

Bakanlık, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"TERÖRİZMİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Türkiye'nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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