Son dakika... Türkeli'de selden bir fabrikanın yıkılma anı kameralara yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Türkeli'de selden bir fabrikanın yıkılma anı kameralara yansıdı Sinop'un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Türkeli'de selden bir fabrikanın yıkılma anı kameralara yansıdı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Düzler Köyü Yılanlık mevkisinde bulunan kereste fabrikasının sel nedeniyle yıkılış anı kameraya yansıdı.

İlçede meydana gelen sel nedeniyle köprüler yıkılarak ve birçok noktada yolların göçmesi sonucu ilçenin karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopmuş, 1 beton santrali ve 1 kereste fabrikası ile çok sayıda araç sular altında kalmıştı.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi.

İlçede aynı zamanda metrekareye düşen yağış miktarının 89,36 kg olduğu ortaya çıktı.

Selden dolayı sel sularına kapılarak adeta saniyeler içinde yok olan kereste fabrikasının o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz