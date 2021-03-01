Son dakika haber! Tunus'ta düzensiz göç girişimi engellendi, 30 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Tunus'ta düzensiz göç girişimi engellendi, 30 kişi gözaltına alındı

01.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:50
Son dakika haber! Tunus'ta düzensiz göç girişimi engellendi, 30 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Tunus'taki La Goulette Limanı'nda yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus'taki La Goulette Limanı'nda yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'taki La Goulette Limanı'nda demirlemiş gemilerden birine binmek için bekleyen 30 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Açıklamada, uyrukları hakkında bilgi verilmeyen düzensiz göçmenlerle ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun geçen hafta yayımladığı verilere göre, 2020 yılında 670'i aşkın düzensiz göç girişimi engellendi.

Aynı yıl içinde Tunus'tan İtalya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin sayısının ise 8 bin civarında olduğu açıklandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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