Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in yeni yargı konseyinde "hakimlere grev yasağı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in yeni yargı konseyinde "hakimlere grev yasağı"

AA, Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in yeni yargı konseyinde

Son dakika haberler: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesinin ardından oluşturulan yeni yargı konseyinde hakimlere grev yasağı getirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesinin ardından oluşturulan yeni yargı konseyinde hakimlere grev yasağı getirildi.

Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve onun yerine yeni bir konseyin oluşturulmasını öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 maddelik kararnamenin 9. maddesinde "Hakimlerin grev yapması ve mahkemelerin normal işleyişini bozacak şekilde herhangi bir örgütlü eylemde bulunmaları yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kararnamenin 20. maddesi ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı, mesleki görevlerini ihlal eden her hakimin, başbakan veya adalet bakanının gerekçeli raporuna dayanarak görevden alınmasını isteme hakkına sahiptir."

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi ise ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.???????

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel

cumhurbaşkanı, Yargı, Tunus, Grev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title