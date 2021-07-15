Son dakika haber | Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

Son dakika haber | Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Malatya'da kazara pompalı tüfekle başından vurulan 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Malatya'da kazara pompalı tüfekle başından vurulan 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Kale ilçesine bağlı Kumluyazı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kayısı hasadında çalışmak üzere ailesiyle birlikte il dışından Malatya'ya gelen Z.K'nın (16) kayısı bahçesinde beraber kaldığı akrabası olduğu ileri sürülen yakınları tüfekle şakalaşırken silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Z.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları kontrolde Z.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak 15 yaşlarında bir gencin gözaltına alındığı belirtilirken, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından, Z.K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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