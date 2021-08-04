Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın
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Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın

Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Denizli Bozkurt ilçesinde tren yolu üzerinde 3-4 noktada meydana gelen yangına çevredekiler ve görevliler müdahale etti.

Denizli Bozkurt ilçesinde tren yolu üzerinde 3-4 noktada meydana gelen yangına çevredekiler ve görevliler müdahale etti.

Yangın, Alikurt Mahallesi yakınındaki tren yolunun geçiş güzergahında belirli aralıklarla 3-4 noktada meydana geldi. Kent merkezine doğru yol güzergahında yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Denizli istikametine doğru giden trenin ardından dumanların yükselmesi sonucu vatandaşların trenden atılmış olacağı düşünülüyor. Ancak sıcaklık nedeniyle tren raylarından çıkan kıvılcımlarında neden olmuş olacağı belirtiliyor. Vatandaşların ve görevlilerin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın
Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın
Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın
Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın
Son dakika haber: Tren yolu üzerindeki 4 noktada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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