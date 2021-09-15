Son dakika haber: Trabzon'da kamyonetin altında kalan 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber: Trabzon'da kamyonetin altında kalan 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA / Turgay İkinci - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Trabzon'da kamyonetin altında kalan 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin altında kalan 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin altında kalan 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi'nde 3,5 yaşındaki Gamze O, oyun oynarken park halindeki kamyonetin altına girdi.

Sürücünün çocuğu fark etmeyerek kamyoneti hareket ettirmesi sonucu Gamze O, aracın altında kaldı.

Küçük kızın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Gamze O, kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Turgay İkinci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Trabzon'da kamyonetin altında kalan 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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