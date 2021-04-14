Son dakika haber... Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber... Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de, solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

İZMİR'de, solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), hastaneye kaldırıldı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen  Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.


Son dakika haber... Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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