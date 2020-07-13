Son dakika haber! Tomarza'da mezarlığa Kur'an-ı Kerim dolap yerleştirildi Son dakika güncel haberi... Tomarza ilçe mezarlığına Kur'an-ı Kerim konulması için dolap yapıldı.

Tomarza ilçe mezarlığına Kur'an-ı Kerim konulması için dolap yapıldı.

Yenimahalle'de bulunan mezarlığındaki üç farklı noktaya mahalle muhtarı Ahmet Doğan öncülüğünde ve bir hayırseverin desteğiyle dolap yerleştirildi.

Muhtar Doğan, dolaplara ziyaretçilerin okuması için Kur'an-ı Kerim konulduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen hayırsevere teşekkür eden Doğan, "Kabir başına gelen kardeşlerimiz buradan istedikleri kitabı alarak okuyup, yerine koyabilecekler." dedi.

Kaynak: AA