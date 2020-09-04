Son dakika haber... Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Son dakika haber... Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaza yerinden görüntüler -Yaralının ambulansa taşınması -Detaylar Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

04.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:37

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralının ambulansa taşınması

-Detaylar Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Derbent Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Abdullah Kaplan idaresindeki 60 AAU 985 plakalı otomobil ile Mert Dündar yönetimindeki 60 HZ 221 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kaplan'ın kullandığı otomobildeki Murat Karataş, Sefa Karataş ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada Kaplan'ın kullandığı otomobildekilerin gece ekmek fırınında çalıştıkları, iş bitimi evlerine döndükleri öğrenildi.

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Son dakika haber... Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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