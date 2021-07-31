Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
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Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Son dakika haber: Tokat'ta FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Tokat'ta, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 'ankesörlü telefonla ardışık aramaya' ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 'ankesörlü telefonla ardışık aramaya' ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D., M.C.B. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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