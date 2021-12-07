Son dakika haber | Tokat'ta ev ve ahır yangınında büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Son dakika haber | Tokat'ta ev ve ahır yangınında büyükbaş hayvan telef oldu

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Tokat'ta ev ve ahır yangınında büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ev ve ahır yangınında büyükbaş hayvan telef oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ev ve ahır yangınında büyükbaş hayvan telef oldu.

Koçak köyü Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Selami Gemici'ye ait tek katlı evde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin arkasında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonra yangın söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki bir büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında 100 balya saman yandı.

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AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

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