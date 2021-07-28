Son dakika haber: Tokat'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada
Son dakika gündem haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Mahallesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Güvenlik kamerasının kaydettiği yangın hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu