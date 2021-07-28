Son dakika haber: Tokat'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Tokat'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada

Son dakika haber: Tokat'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Güvenlik kamerasının kaydettiği yangın hasara yol açtı.

Son dakika haber: Tokat'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada
Son dakika haber: Tokat'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek...
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Serdar Aziz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Tokat'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.07.2021 22:45:53. #1.13#

title