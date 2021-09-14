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Son dakika haber! Tokat'ta 4 gündür kayıp kadını eşinin öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Tokat'ta 4 gündür kayıp kadını eşinin öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

Son dakika haberler: Tokat'ın Zile ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan Kadriye Alper'in, eşi tarafından öldürülüp, gömüldüğü belirlendi.

Tokat'ın Zile ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan Kadriye Alper'in, eşi tarafından öldürülüp, gömüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan ve 4 gündür aranan 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in (32) bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kadının telefonundan yakınlarına mesaj gönderildiğini tespit eden ekipler, şüphe üzerine Alper'in boşanma aşamasındaki eşini gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Kadriye Alper'i öldürüp, belediyenin hafriyat boşalttığı alana gömdüğünü itiraf etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan Alper'in cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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