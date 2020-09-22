200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi Nevşehir'de ters şeritte giden tır karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

Nevşehir'de, yolun 200 metre ilerisinde yer alan kavşağa ulaşmak ters şeride giren tır sürücü, bir çifti hayattan kopardı. Ters şeritte giden tırın çarptığı otomobildeki sürücü Sadi Açıkgöz (61) ve eşi Besime Açıkgöz (60) yaşamını yitirdi.

TERS ŞERİDE GİREN TIR OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 09.00 sıralarında, merkez ilçeye bağlı Çardak köyü yakınlarındaki güney çevre yolunda meydana geldi. Vecdi G, yönetimindeki tır ile 200 metre uzaklıktaki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride girdi. Bir süre yolda giden Vecdi G.'nin kullandığı tır ile Sadi Açıkgöz yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

2 ÖLÜ

Kazada, sürücü Sadi Açıkgöz ile otomobildeki eşi Besime Açıkgöz hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Vecdi G., gözaltına alınırken, Sadi Açıkgöz ile eşi Besime Açıkgöz'ün cansız bedenleri de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER