200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi
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200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi

Nevşehir'de ters şeritte giden tır karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi
22.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:37

Nevşehir'de, yolun 200 metre ilerisinde yer alan kavşağa ulaşmak ters şeride giren tır sürücü, bir çifti hayattan kopardı. Ters şeritte giden tırın çarptığı otomobildeki sürücü Sadi Açıkgöz (61) ve eşi Besime Açıkgöz (60) yaşamını yitirdi.

TERS ŞERİDE GİREN TIR OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 09.00 sıralarında, merkez ilçeye bağlı Çardak köyü yakınlarındaki güney çevre yolunda meydana geldi. Vecdi G, yönetimindeki tır ile 200 metre uzaklıktaki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride girdi. Bir süre yolda giden Vecdi G.'nin kullandığı tır ile Sadi Açıkgöz yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

200 metre yol için ters şeritte giren TIR'ın bir araca çarparak çiftin ölümüne neden oldu

2 ÖLÜ

Kazada, sürücü Sadi Açıkgöz ile otomobildeki eşi Besime Açıkgöz hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Vecdi G., gözaltına alınırken, Sadi Açıkgöz ile eşi Besime Açıkgöz'ün cansız bedenleri de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Haber Yorumları (14)
CORÇ: horoz bu çocukları bitmiyor ki?
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AD: tır sürücüsü bir ömür eziyet çekeceksin iki yakan bir araya gelmez artık . bunu müebbet hapis yatırmazsanız yazıklar olsun
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OSMAN: Bunun adı cinayet. Kasten adam öldürmekten yargılanmalı.
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