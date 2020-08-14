Son dakika haber... Teröre verilen ilk şehit "Süleyman Aydın"ı unutmuyorlar
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Son dakika haber... Teröre verilen ilk şehit "Süleyman Aydın"ı unutmuyorlar

Son dakika gündem haberi... Siirt'in Eruh ilçesi, terör örgütü PKK'nın saldırılarında verilen ilk şehit Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ı unutmuyor.

14.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:56

Siirt'in Eruh ilçesi, terör örgütü PKK'nın saldırılarında verilen ilk şehit Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ı unutmuyor.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde başladığı silahlı saldırıların üzerinden 36 yıl geçti.

Aradan geçen zamana rağmen terör saldırıları ilk günkü tazeliğini korurken Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve hain saldırı sırasında haber merkezinde görevli olan Süleyman Aydın, bölücü teröre verilen ilk şehit oldu.

Saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçtiği sırada teröristlerce şehit edilen Aydın, şehit edildiği ilçede halkın gönlünde yaşıyor.

Görev süresince ilçe halkının sevgisini kazanan ve gönüllerde yaşatılan Aydın'ın adı, ilçenin kalbi konumundaki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan saat kulesinin yanı sıra en büyük caddeye verildi, anıtı dikildi.

Henüz 17 yaşındayken terör örgütünün saldırısına tanık olan Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, AA muhabirine, aradan geçen 36 yılın, o karanlık geceyi unutturmadığını söyledi.

Terör örgütünün Aydın'ı şehit ederek katliamlarına başladığını dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK'nın bölgeye yaptığı ilk terör saldırısında Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Arkadaşımız o zaman ilk baskında burada yazı işleri birimine bakıyordu. Terör örgütü, Süleyman Aydın'dan sonra Kürt halkı arasında katliamlara başladı. Nice halkımız şehit oldu ve daha da acısını yaşıyoruz."

"Şehit Aydın aslen Erzincanlı olmasına rağmen ilçemizde verdiğimiz ilk şehidimiz ve gönlümüzde yaşıyor. Bunu canlandırmak için de ana caddemize ve saat kulesine adını verdik." diyen Çiftçi, bölge halkı başta olmak üzere herkesin terörün gerçek yüzünü gördüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle büyük bir mücadele verildiğini ifade eden Çiftçi, bu örgütün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurguladı.

"Süleyman Onbaşı, çok efendi ve iyi bir insandı"

Emekli memur Abdullah Kurt da saldırı gecesi ilçeye bağlı Özlüpelit köyünde tahsildarlık yaptığını bildirdi.

Saldırıyı duyduğunda ilk önce inanamadığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

"İlçeye geldiğimizde olanları anladık. Terör örgütünün düzenlediği baskında Aydın'ın şehit olduğunu duyduk. Kendisi yazıcıydı, çok iyi tanırdım. İlk atışta şehit düşmüştü ve çok üzüldük. Süleyman Onbaşı, çok efendi ve iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun, Eruhlular hiçbir zaman kendisini unutmayacak."

Mehmet Beştaş da 8 yaşında tanık olduğu saldırıda şehit olan askeri tanımadığını ancak acısını yaşadıklarını söyledi.

"Bizim için çok değerliydi. Verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Bugün eğer huzur ve güven içinde mutluluğu yaşıyorsak şehitlerin sayesindedir." ifadelerini kullanan Beştaş, ilçede çok sayıda kişiye de "Süleyman" adının verildiğini belirtti.

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Son dakika haber... Teröre verilen ilk şehit 'Süleyman Aydın'ı unutmuyorlar

Kaynak: AA

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