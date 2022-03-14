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Son dakika haber | Terör kurbanı Mehmet Emre Çakar, dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber | Terör kurbanı Mehmet Emre Çakar, dualarla anıldı

Son dakika yerel haberine göre 2016 yılında karaciğer nakli tedavisi için gittiği Ankara'da bombalı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kütahyalı 16 yaşındaki Mehmet Emre Çakar, vefatının yıl dönümünde dualarla anıldı.

ANKARA (İHA) - 2016 yılında karaciğer nakli tedavisi için gittiği Ankara'da bombalı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kütahyalı 16 yaşındaki Mehmet Emre Çakar, vefatının yıl dönümünde dualarla anıldı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çakar'ın Karaköy'deki ailesini ziyaret ederek, Mehmet Emre Çakar'a Allah'tan rahmet diledi.

İpek, "Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Terör kurbanı Mehmet Emre Çakar, dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Emre, Ankara, Vatan, Terör, Yerel, Haberler

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