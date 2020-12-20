Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanılan 2 ton balığa el konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanılan 2 ton balığa el konuldu

20.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:28
Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanılan 2 ton balığa el konuldu

Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanıldığı belirlenen 2 ton balık, yetkililer tarafından yeniden göl sularına bırakıldı.

Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanıldığı belirlenen 2 ton balık, yetkililer tarafından yeniden göl sularına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsta?nbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma birimleri ve balıkçılık dernekleri, Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balıkçılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, avcılığa uygun olmayan av malzemeleri olarak 17 bin metre uzatma misina ağı ve 150 takım büyük boy pinter ağ ele geçirildi.

Ayrıca, misina ağ ve pinter içinde bulunan canlı 1500-1600 adet, yaklaşık 2 ton muhtelif balığa da el konuldu. Canlı balıklar tekrar iç sulara bırakıldı.

Denetim sonucu 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Varank
Magazin Demet Akalın Defne Samyeli Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanılan 2 ton balığa el konuldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:28:52. #1.15#
title