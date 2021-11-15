Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyonet, emniyet şeridinde lastiği patlayan kamyona adeta ok gibi saplandı.

KOCAELİ (İHA) - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyonet, emniyet şeridinde lastiği patlayan kamyona adeta ok gibi saplandı. Kazada hurdaya dönen kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Kartepe gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 06 CGM 856 Ford marka kamyonun lastiği patladı. Kamyon sürücüsü, lastiği patlayan aracını emniyet şeridine çekerek durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerlemekte olan B.Ö. idaresindeki İveco marka 34 GJJ 71 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde durmakta olan kamyona adeta ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin yolcu koltuğunda bulunan T.Ç., ekiplerin kurtarma çalışmalarına rağmen sıkışmış olduğu yerde hayatını kaybetti. Kazadan dolayı trafiğe kapanan yol bir süre sonra polis ekipleri tarafından tek şeritten trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik/İHA)

Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

Son dakika haber! TEM'de kamyonet lastiği patlayan kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

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