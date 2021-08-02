Son dakika haber... TEKİRDAĞ'DA KAZA 3 YARALI

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ ? Malkara karayolunun ilçe girişi mobese kameraları mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara istikametine giden Eren Yıldız yönetimindeki 22 AAZ 402 Plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan MOBESE tabelasına çarptı. Tabelanın aracın ön camından içeri girdiği kazada sürücü Eren Yıldız (22) ve aynı araçta bulunan anne Fatma Yıldız (56) ile Baba Yunus Yıldız (56) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı