Son dakika haber | Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
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Son dakika haber | Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Son dakika haber | Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan yaşlı adam ormanda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Yüksel eşi İbrahim Yüksel'den (80) haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yüksel'in en son Naip Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine bölgede iz takip köpeği ve drone ile arama yaptı.

Ekipler, ormanlık alanda yerde hareketsiz buldukları Yüksel'in öldüğünü belirledi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel'in bayramda mezarlık ziyareti için evden ayrıldığı ve ailesinin kendisinden bir haftadır haber alamadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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