Son dakika haber... Tekirdağ'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı
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Son dakika haber... Tekirdağ'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tekirdağ'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 yıl önce evinde ölü olarak bulunan kişinin otopsi raporu olayın normal ölüm değil cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 yıl önce evinde ölü olarak bulunan kişinin otopsi raporu olayın normal ölüm değil cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi'ndeki evinde 5 yıl önce ölü bulunan Kemal Kara'nın (60) ölümü ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ve maktulün adli tıp raporunda, ölümün darp neticesi beyin kanaması ve iç kanama sonucu olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine dosya yeniden incelendi. Olayla ilgili yakalanan B.S, ifadesinde Kara'yı darp eden kişinin M.M. olduğunu ileri sürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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