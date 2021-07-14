Son dakika haber... TEKİRDAĞ'DA BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN ZANLI: GELENLERİN BEKÇİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da silahlı kavga ihbarına giden bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açarak Gökçen Koşal'ı (31) şehit edip, F.D.?yi de yaralayan Necip S. (55), 'Gelenlerin bekçi olduğunu bilmiyordum' dedi.

TEKİRDAĞ'da silahlı kavga ihbarına giden bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açarak Gökçen Koşal'ı (31) şehit edip, F.D.?yi de yaralayan Necip S. (55), 'Gelenlerin bekçi olduğunu bilmiyordum' dedi. Ayrıca 1.13 promil alkollü olduğu belirlenen Necip S., oğlu Yılçın S. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden bekçiler Gökçen Koşal ve F.D. olaya müdahale etti. Bekçiler, kavgaya karışan ve silahları bulunduğu belirtilen Necip S ile oğlu Yalçın S.?nin evine gidip üzerlerindeki silahları almak istedi. Dairenin kapısını kilitleyen Necip S., tüfekleri kendisinin getireceğini söyleyip bekçilerin içeriye girmesine izin vermedi. Bekçiler kapıya açmaya çalıştığı sırada ise Necip S. kapının arkasından bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Bekçiler kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Fehmin Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bekçilerden Gökçen Koşal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Ağır yaralı F.D.?nin ise tedavisine devam ediliyor.

'GELENLERİN BEKÇİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Saldırının ardından gözaltına alınan Necip S. ve oğlu Yalçın S., emniyete götürüldü. Yalçın S.?nin yapılan kontrolünde 1.13 promil alkollü olduğu belirlendi. Kullandığı pompalı tüfek ruhsatsız olduğu belirlenen Yalçın S., ifadesinde, gelenlerin bekçi olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Baba ile oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalçın S.,gazetecilerin 'Niye ateş ettin" sorusuna, 'Ben gelenlerin bekçi olduğunu bilmiyordum' karşılığını verdi.

2 YIL ÖNCE MESLEĞE BAŞLAMIŞ

Gittiği kavga olayında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu şehit olan bekçi Gökçe Koşal'ın 2 yıl önce mesleğe başladığı belirtildi. Bekar olan Koşal için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlenecek ve son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı