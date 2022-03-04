Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişçi, görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı. Bakan Kirişçi, "Bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka muayyen bir süre bir koltukta oturulacaktır, günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecan ve hevesle bu görevi ifa edecektir" dedi.

Görevden affı kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine atanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi devraldı. Bakan Kirişçi, Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Aslında bakanlığımızın bugünkü hali ile neredeyse dokunmadığı bir alan yok. Dolayısıyla küresel iklim değişiminin böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli, vazgeçilmez bir sektör olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Maalesef çok önceleri tarımı ihmal edenler çok oldu. Ama hükumetimiz döneminde 2002'den bu yana, ki ben de 22 ve 23'üncü dönemde Meclis'te Tarım Komisyonu Başkanı olarak verilen o görevi ifa etmeye çalıştım. O dönemde hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı. Düşünün bir tarım ülkesinden söz ediyorsunuz, kendi kendine yeterliliğinden bahsediyorsunuz ama bir Tarım Kanunu'nuz yok veya bir tohum, bir ürün üretimi için kullanılan materyalden söz ediyorsunuz, bir Islahçı Hakları Kanunu yok. Çiftçinin örgütlenmesi ile ilgili birtakım birlikler olsun, ziraat odaları olsun bunlarla ilgili kanun yok" dedi.

Pakdemirli, görev süresi boyunca hizmet etme gayretinde olduklarını, hizmetlere, önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Tarım meselesi herkesin konuştuğu mesele olduğu için 15 yıl aradan sonra Tarım Orman Şurası yaptık. Su Şurası yaptık. Çiftçimizin daima yanında olduk, sayın bakanımız da bundan sonra yanında olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile birçok proje imzaladık. Türkiye'nin ilk ve yerli elektrikli traktörünü çıkardık. Bitkisel üretimimiz 2020 yılı itibarı ile Cumhuriyet tarihinin rekoru olmuştur. Ekibime çok teşekkür ediyorum, güzel işlere imza attık. Bir şeyler yaptıysak onların sayesinde oldu. En büyük teşekkür bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza" ifadelerini kullandı.