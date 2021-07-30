Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var."
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Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var."

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var.'
Anadolu Ajansı / Metin Bolat - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat

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Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var." - Haberler
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