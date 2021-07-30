Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var."
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat