Son dakika haber | Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı

Son dakika haber | Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dağlık arazide kaçak kazı yapan şüpheli, gün yüzüne çıkardığı Roma dönemine ait 6'ncı yüzyıldan kaldığı öne sürülen mozaik ile yakalandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dağlık arazide kaçak kazı yapan şüpheli, gün yüzüne çıkardığı Roma dönemine ait 6'ncı yüzyıldan kaldığı öne sürülen mozaik ile yakalandı. Kazı yapılan bölge koruma altına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin Gereli mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yaptığını belirleyen polis. harekete geçti. Yapılan operasyonda Roma dönemine ait M.S. 6'ıncı yüzyıldan kaldığı değerlendirilen mozaik ele geçirildirken şüpheli M.B., gözaltına alındı. Mozaik koruma altına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haber | Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

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