Son dakika haber: Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti

14.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:36
Son dakika haber: Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre SİNOP'un Gerze ilçesinde tamir etmeye çalıştığı kepçenin altında kalan operatör Çağrı Can Çevikbaş (28), hayatını kaybetti.

SİNOP'un Gerze ilçesinde tamir etmeye çalıştığı kepçenin altında kalan operatör Çağrı Can Çevikbaş (28), hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan iş makinesi operatörü Çağrı Can Çevikbaş, dün, izinli olarak gittiği Sinop'un Gerze ilçesinde tamir etmek için arızalı kepçenin altına girdi. Bu sırada kepçe aniden hareket etti, Çevikbaş altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çevikbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

BAŞKAN DEVECİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, acı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Deveci mesajında, "Atakum Belediyesi ailesi ne yazık ki genç bir ferdini kaybetti. Temizlik İşleri Müdürlüğü emekçimiz Çağrı Çevikbaş, dün akşam geçirdiği kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi. 


Son dakika haber: Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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