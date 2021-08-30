Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada
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Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de bir otele giriş yapan kimliği belirsiz iki kişi, otel çalışanının uykusunu fırsat bilerek resepsiyonda bulunan bir miktar para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Taksim'de bir otele giriş yapan kimliği belirsiz iki kişi, otel çalışanının uykusunu fırsat bilerek resepsiyonda bulunan bir miktar para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsızların o anları ise otele ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de bulunan 5 katlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, sabahın erken saatlerinde otele giriş yaptı. Otelin giriş katında bulunan masada uykuda kalan otel çalışanının boşluğunu fırsat bilen şahıslar resepsiyonda bulunan bir cep telefonunu çalarak otelden uzaklaştı.

Telefonu çaldıktan sonra geri dönüp çekmecedeki parayı da aldılar

Cep telefonunu çaldıktan sonra otelden ayrılan iki kişi, dakikalar sonra tekrardan otele geldi. Şahıslardan biri dışarıda gözetmenlik yaparken diğeri resepsiyondaki çekmecede bulunan bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları anbean kamerada

Otele girerek soğukkanlılıkla hırsızlık yapan şahısların o anları otele ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çekmecedeki para ve masadaki cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden otel çalışanları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri otele ait güvenlik kameralarını da inceleyerek hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada
Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada
Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada
Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada
Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada
Taksim'de otel çalışanının uykusunu fırsat bilen iki hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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