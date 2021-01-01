Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
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Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında

01.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:33
Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Kani Dereli, çalıştığı taksi durağına yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Kani Dereli, çalıştığı taksi durağına yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dereli'nin bacağından vurulduğu saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan Polis Merkezi yanındaki taksi durağında meydana geldi. Evinden çıkıp, çalıştığı taksi durağına doğru yürüyen Kani Dereli, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, bacağından vurularak yaralanan Dereli, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Kani Dereli'nin vurulduktan sonra ağaca yaslanıp,

yere yığılması görülüyor.Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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