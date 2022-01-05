BİLECİK (İHA) - Kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak durabildi...Feci kaza kamerada

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinden kontrolden çıkar araç taklalar atarken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli karayolunda seyir halindeki 03 AAC 827 plakalı ticari araç sürücü Hasan Gürcan, Bayırköy Beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak yolun sağ tarafından refüje ardından taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü Hasan Gürcan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Kadir S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan Gürcan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Kaza anı beldedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.