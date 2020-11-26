Son dakika haber... Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu
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Son dakika haber... Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

26.11.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:13
Son dakika haber... Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da, herkesi şaşırtan ilginç bir kaza meydana geldi.

KONYA'da, herkesi şaşırtan ilginç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. 

Öğleden sonra Akıncılar Mahallesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenlik bir şekiyde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

 

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Son dakika haber... Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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