Son dakika haber... Tahran'da doğal gaz borusunun kırılması üzerine yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haber... Tahran'da doğal gaz borusunun kırılması üzerine yangın çıktı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tahran'da doğal gaz borusunun kırılması üzerine yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: İran'ın başkenti Tahran'da belediyenin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun kırılması üzerine yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da belediyenin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun kırılması üzerine yangın çıktı.

Devlet televizyonunun haberin göre, başkentin güneybatısındaki Şadabad Meydanı'nda Tahran Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kazı çalışmaları esnasında doğal gaz borusu kırıldı.

Gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralının olmadığı açıklandı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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