Son dakika haber! Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, Elçi ailesinin avukatlarının bazı taleplerine ilişkin dosyada eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak 2022'ye erteledi.

Duruşmayı, farklı bölgelerden gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları takip etti.

İstenen ceza

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan