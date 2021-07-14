Son dakika haber! Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Son dakika haber! Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, Elçi ailesinin avukatlarının bazı taleplerine ilişkin dosyada eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak 2022'ye erteledi.

Duruşmayı, farklı bölgelerden gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları takip etti.

İstenen ceza

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haber! Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava
Son dakika haber! Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son Dakika | Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
Son Dakika | Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Şaban Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:46:53. #1.15#

title