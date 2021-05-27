Son dakika haber: Suriye'nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Suriye'nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma

Son dakika haber: Suriye'nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Esad güçleri, Suriye'nin Dera kırsalında bulunan Dael kentinde silahlı bir grupla çatıştı.

Esad güçleri, Suriye'nin Dera kırsalında bulunan Dael kentinde silahlı bir grupla çatıştı.

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde dün oy kullanırken İdlib ve Azez'de dahil olmak üzere seçimi reddeden halk protestolar düzenlemişti. Ülkede seçimi reddedenler ve Esad rejimi arasında tansiyon yükselirken, dün Dera kırsalında bulunan Dael kentinde, Esad rejim güçleri ve bir silahlı grup arasında çatışmalar yaşandı. Bölgede silah sesleri duyurulurken elektrik kesintisi yaşandı. Çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken Esad rejiminden olay ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. - DERA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Suriye'nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 10:18:26. #1.11#

title