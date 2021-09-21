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Son dakika haber | Suluova'da tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Suluova'da tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

Son dakika haber... Suluova Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ilçede tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak.

Suluova Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ilçede tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için başlatılan proje kapsamında yüklenici firma ile protokol imzaladı.

Başkan Üçok, önümüzdeki günlerde şehrin farklı noktalarına, proje kapsamında atık kumbaraları yerleştireceklerini söyledi.

Tekstil atıklarının, Suluova'da artık çöp olmayacağından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Üçok, "Yüklenici firma ROPA Geri Dönüşüm ile belediyemiz sınırları içerisinde yer alan tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve ekonomiye geri kazandırılması için protokol imzaladık, ilçemize hayırlı olsun. Geleceğe miras güzel bir çevre bırakmak için geri dönüşüme tam destek veriyoruz." diye konuştu.

Son dakika haber | Suluova'da tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Suluova'da tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılacak - Haberler
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