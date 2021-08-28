SULTANGAZİ'DEKİ KAVGA: 3 POLİS YARALANDI, 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Sultangazi'de sokak arasındaki bir düğünde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle kendilerini uyarmaya gelen polise sandalyelerle saldırdılar.

Sultangazi'de sokak arasındaki bir düğünde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle kendilerini uyarmaya gelen polise sandalyelerle saldırdılar. Olayda 3 polis hafif şekilde yaralanırken, 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğün eğlencesinde yüksek sesli müzik yayını yapılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda ihbar yapıldı. İhbar üzerine eğlencenin yapıldığı sokağa gelen polis, eğlencenin sonlandırılmasını istedi. Bunun üzerine eğlenceye katılanlar polis ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eğlenceye katılanlar polise sandalyelerle saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü sokağa takviye ekipler sevk edildi. Polis havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalışırken, olaya karışan 9 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden sonra polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayda hafif şekilde yaralanan üç polis memuru da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı