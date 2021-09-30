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Son dakika haber! Su meselesi yüzünden köylüler ve jandarma karşı karşıya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Su meselesi yüzünden köylüler ve jandarma karşı karşıya geldi Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde su deposu inşa edilen alana gelerek sularının alındığını iddia eden köylüler ile jandarma arasında tartışma çıktı.

ÇORUM (İHA) - Su meselesi yüzünden köylüler ve jandarma karşı karşıya geldi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde su deposu inşa edilen alana gelerek sularının alındığını iddia eden köylüler ile jandarma arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu jandarma gruba biber gazı ile müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Öbektaş köyünde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından proje hazırlandı. Projenin ihaleye çıkmasıyla bir süre önce köyde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda su bulundu. Ekipler, suyu köye ulaştırmak için su deposu inşasına başladı. Çalışmalar devam ederken köye bağlı Yukarı Mahalle'de oturan yaklaşık 100 kişilik grup, sularının alındığını iddia ederek öğle saatlerinde, depo çalışmaların yapıldığı bölgeye gitti. Burada çalışan iş makinelerini durdurmaya çalışan köylüler, su borularının döşenmesine izin vermediği iddia edildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine jandarma ekipleri, kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti. Gazdan bazı vatandaşların etkilenirken, kalabalık ise bir süre sonra dağıldı.

Son dakika haber! Su meselesi yüzünden köylüler ve jandarma karşı karşıya geldi

Son dakika haber! Su meselesi yüzünden köylüler ve jandarma karşı karşıya geldi

Son dakika haber! Su meselesi yüzünden köylüler ve jandarma karşı karşıya geldi

Son dakika haber! Su meselesi yüzünden köylüler ve jandarma karşı karşıya geldi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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