Son dakika haber: Sözcü Kalın, İtalya Başbakanı Draghi'yi kınadı
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Son dakika haber: Sözcü Kalın, İtalya Başbakanı Draghi'yi kınadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Sözcü Kalın, İtalya Başbakanı Draghi'yi kınadı

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Michel, protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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