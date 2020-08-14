Son dakika haber! Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
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Son dakika haber! Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü.

Son dakika haber! Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
14.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:10

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanındaki tarlada yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı tespit edildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına  3 helikopterle havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. 

Yapılan incelemede yangının nedeninin, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşi olduğu tespit edildi. 

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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