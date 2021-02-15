Son dakika haber | Soma Kaymakamı Akkaya ile Belediye Başkanı Tulup, CoronVac aşısı oldu

Son dakika habere göre Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile Belediye Başkanı Ali Tulup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile Belediye Başkanı Ali Tulup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Akkaya ve Tulup, Soma Devlet Hastanesi girişinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Güven ve Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan tarafından karşılandı.

Akkaya, AA muhabirine, sırası gelen tüm vatandaşlara aşı olmayı tavsiye etti.

Akkaya, "Devlet büyüklerimiz sıranın bizlere geldiğini bildirdi. Biz de sırası gelen herkes gibi aşımızı olduk. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere, bizlere ve tüm vatandaşlarımıza şifa olmasını, yerini bulmasını diliyorum. Bu salgından bir an önce kurutulmayı ümit ediyoruz." dedi.

Akkaya'nın ardından 66 yaşında olan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da aşı yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer