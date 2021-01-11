Son dakika haber... Soma Devlet Hastanesinde ilk aşılama 13 Ocak'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Soma Devlet Hastanesinde ilk aşılama 13 Ocak'ta

11.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:19
Son dakika haber... Soma Devlet Hastanesinde ilk aşılama 13 Ocak'ta

Son dakika sağlık haberi: Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hastanelerinde ilk aşılamanın 13-14 Ocak'ta sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hastanelerinde ilk aşılamanın 13-14 Ocak'ta sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Başhekim Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada hastanede Bakanlığın genelgesi kapsamında 15 aşılama odası hazırlandığını belirtti.

Çağlayan, ilk olarak, son 6 ay içinde hastalığı atlatan sağlık çalışanları haricinde diğer tüm sağlık çalışanlarının ve 65 yaş üstü e-nabız uygulamasından randevularını alan vatandaşların aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Çağlayan, ülkede 11 Mart'ta görülen ilk vakanın ardından 7. vakanın ilçelerinde görüldüğünü hatırlattı.

İlçenin tüm dinamiklerinin salgın süresinde hastaneye destek verdiğini ve hastaneye 700 bin lira değerinde tıbbi cihaz ve ekipman bağışı yapıldığını kaydeden Çağlayan, "Maden, enerji ve sanayi kuruluşları destek verdiler. 15 hemşire çalışanımızın ailesi, eşleri, maske, terlik, koruyucu ve çizme bağışında bulundu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, 2 tıbbi cihaz, bir oksijen solunum cihazı ve yeni doğan yoğun bakım servisine de canlandırma cihazı bağışladı. Bunların değeri 700 bin lira civarı. Ciddi katkı. Bağışlar çok kıymetliydi tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Soma Devlet Hastanesinde ilk aşılama 13 Ocak'ta - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:34:22. #1.15#
title