Son dakika haber... Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti
25.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:25
Son dakika haberlerine göre BURSA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adem Pektez (62), hayatını kaybetti.
BURSA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adem Pektez (62), hayatını kaybetti.
- Mustafakemalpaşabursa
Olay, dün akşam saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Eski Bursa Caddesi Kamburoğlu Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Adem Pektez'e ulaşamayan yakınları eve gelip, içeri girdiklerinde yoğun dumanla karşlaştı. Pektez'i de hareketsiz halde yatarken bulup, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Pektez'in karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Pektez'in cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Mustafakemalpaşabursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN