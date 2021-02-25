Son dakika haber... Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

25.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:25
Son dakika haber... Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre BURSA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adem Pektez (62), hayatını kaybetti.

BURSA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Adem Pektez (62), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Eski Bursa Caddesi Kamburoğlu Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Adem Pektez'e ulaşamayan yakınları eve gelip, içeri girdiklerinde yoğun dumanla karşlaştı. Pektez'i de hareketsiz halde yatarken bulup, polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Pektez'in karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Pektez'in cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


- Mustafakemalpaşabursa
Son dakika haber... Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

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