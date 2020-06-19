Son dakika haber: SİVAS Ağaçları ve çeliği oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: SİVAS Ağaçları ve çeliği oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor

Son dakika gelişmesine göre Ağaçları ve çeliği oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyorSİVAS'ta yaşayan Hayati Ünsal (50) çocukluğunda hobi olarak ilgilenmeye başladığı oymacılık işiyle 33 yıldır ağaçları ve çelikleri sanat eserine dönüştürüyor.

19.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:46

Ağaçları ve çeliği oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor

SİVAS'ta yaşayan Hayati Ünsal (50) çocukluğunda hobi olarak ilgilenmeye başladığı oymacılık işiyle 33 yıldır ağaçları ve çelikleri sanat eserine dönüştürüyor. Ünsal'ın ahşap ve çelikten yaptığı baston, kemik tarak, tespih ve kılıçlar büyük ilgi görüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Hayati Ünsal, 33 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Doğadan ömrü geçmiş ağaçları toplayan Ünsal, el işçiliği ile ahşap ve çeliklerden baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo yapıyor. Ağaçları ve çelikleri el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüren Ünsal'ın el emeği çalışmaları büyük ilgi görüyor. Ünsal, ürünlerini Amerika, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkelerine de gönderiyor. Ünsal'ın yaptığı çelik nacaklar da bi ile 3 bin lira arasında satılıyor.

'DOĞAL ÜRÜNLERİ KULLANIYORUM'

Küçük yaşlardan itibaren unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına merakının olduğunu söyleyen Hayati Ünsal, "Oymacılık, işlemecilik sanatıyla ilgilendim. Çocukluğumda ve gençliğimde Doğanşar'da karşılaştığım su testisi, ağaç kaşık, Sivas bıçağı ve tespih işleme sanatıyla ilgilenmeye başladım. Osmanlı'da merasim dönemlerinde kullanılan teberler aklıma geldi. Bizim kendi kullandığımız malzemelerden 1060 çelik olan makas çeliğinden yapılan teberler yaptık. Teberlerin üzerine oyma sanatıyla uğraştım. Bu Türkiye'de ve dünyada bir ilktir. Kullandığımız malzemeler tamamen doğaldır. Saplarımızı ömrü dolmuş ağaçlarımızı kullanarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ölmüş bir ağaca tekrar can vermeye çalışıyoruz. Taleplerimiz gün geçtikçe artıyor. Yurt dışına, devlet büyüklerimize gönderdiğimiz ürünlerimiz var. Sanatçılarımıza verdiğimiz ürünler var. Bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş kaşık, bıçak, testi, teber, kemik tarak gibi ürünleri oyma sanatıyla güzelleştiriyoruz" dedi.

Son dakika haber: SİVAS Ağaçları ve çeliği oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Berat Albayrak Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber: SİVAS Ağaçları ve çeliği oyma yöntemiyle sanat eserine dönüştürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:46:32. #1.14#
title